Rząd Rosji, państwa-agresora, ogłosił sześciomiesięczny zakaz eksportu gryki z powodu zmniejszenia zbiorów i zapasów. Ograniczenie wejdzie w życie w sobotę i będzie obowiązywać do 28 maja 2027 roku, informuje The Moscow Times.

Rosyjski rząd oświadczył, że decyzję podjęto w celu utrzymania stabilności na krajowym rynku żywnościowym.

Wyjątki od zakazu

Ograniczenie nie będzie dotyczyć dostaw do państw Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także do prorosyjskich gruzińskich regionów Abchazji i Osetii Południowej. Wyjątek zrobiono również dla pomocy humanitarnej.

Rosja już tymczasowo zakazywała eksportu gryki latem 2021 roku. Gryka, nazywana w Rosji „greczką”, jest jednym z podstawowych produktów żywnościowych w kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spadek zapasów i zbiorów

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 roku Rosja wyeksportowała grykę o wartości 65 mln dolarów. Największym nabywcą były Chiny, które kupiły 157 tys. ton produktu za 56 mln dolarów. Wśród innych nabywców były Kazachstan, Japonia i Turcja.

Zapasy gryki w przedsiębiorstwach przetwórczych i skupujących zmniejszyły się w ciągu roku o niemal 30%. We wrześniu tona nieprzetworzonej gryki kosztowała 15 259 rubli, czyli 552,4 dolara, o ponad 50% więcej niż rok wcześniej.

W 2025 roku zbiory gryki w Rosji zmniejszyły się o ponad jedną piątą — z 1,2 mln ton w poprzednim roku do 926 tys. ton. Osobno rząd zniósł do 31 marca 2027 roku 5-procentowe cło eksportowe na groch, ciecierzycę i soczewicę dostarczane poza Eurazjatycką Unię Gospodarczą. Decyzję tę wyjaśniono spadkiem światowych cen eksportowych oraz potrzebą zwiększenia konkurencyjności rosyjskich towarów.

Czytaj nas na