Biblioteki w Moskwie oraz w rosyjskich obwodach archangielskim i leningradzkim zaczęły usuwać z otwartych półek powieść „Pokrow-17” pisarza Aleksandra Pelevina. Informuje o tym Meduza, powołując się na kanał Telegram prezenterki telewizyjnej Ksenii Sobczak „Krwawa paniusia”.

Cytat na okładce

Czytelnicy nadal mogą zamówić książkę, jednak jest ona usuwana z czytelni z powodu cytatu krytyczki literackiej Galiny Juzefowicz na okładce. Chodzi o wydanie powieści opublikowane przez wydawnictwo „Gorodiec” w 2021 roku.

W lipcu 2026 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, wpisało Juzefowicz do rejestru „zagranicznych agentów”. Cytat na okładce „Pokrowa-17” pochodzi z recenzji krytyczki dla Meduzy, opublikowanej w 2019 roku. Była ona poświęcona innej powieści Pelevina, wydanej w 2018 roku.

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Kontrole zbiorów bibliotecznych

Pracownik moskiewskiej biblioteki powiedział kanałowi Sobczak, że bibliotekarze co tydzień sprawdzają rejestr „zagranicznych agentów”. Sprawdzają również federalny wykaz materiałów ekstremistycznych, listę ekstremistów i terrorystów oraz branżowy wykaz książek, w których wspomina się o narkotykach.

Jednocześnie nie wszystkie biblioteki przeprowadzają takie kontrole. W bibliotece w Petersburgu oświadczono, że nie prowadzą takich sprawdzeń.

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