W Rosji, państwie-agresorze, rosyjskie oddziały zagranicznych firm, których aktywa przekazano pod tymczasowy zarząd, przekazały miliardy rubli na potrzeby wojskowe. Poinformowała o tym Meduza English, powołując się na Bloomberg.

Przelewy do funduszu

Po zmianie kierownictwa firmy w większości kierowały środki do Frontu Ludowego Putina. Organizacja wykorzystuje pieniądze na zakup dronów, samochodów, systemów łączności i innego sprzętu dla rosyjskich wojsk.

Według oświadczeń firm i rosyjskich mediów producent farb AkzoNobel przekazał około 2 mld rubli na potrzeby wojskowe. Firma piwowarska AB InBev Efes, detalista Metro i producent sprzętu elektrycznego DKC przekazali po 1 mld rubli.

Inne firmy pod tymczasowym zarządem

W październiku The Bell informował, że polski Can-Pack, którego aktywa w Rosji przekazano pod tymczasowy zarząd, przekazał w tym roku funduszowi 1,5 mld rubli w dwóch płatnościach. Były rosyjski oddział duńskiego Rockwool przekazał 600 mln rubli.

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Bloomberg zaznacza, że kwoty te są niewielkie w porównaniu z oczekiwanymi wydatkami państwa rosyjskiego na wojnę, które w tym roku mają przekroczyć 17 bln rubli. Jednocześnie takie przelewy dają kierownictwu firm możliwość zademonstrowania poparcia dla władz.

AkzoNobel oświadczył, że spółka matka całkowicie straciła kontrolę nad rosyjskimi aktywami i dowiaduje się o ich działalności wyłącznie z mediów. AB InBev Efes i DKC Europe Srl nie udzieliły komentarza.

W ostatnich miesiącach rosyjskie władze zintensyfikowały przekazywanie aktywów zagranicznych firm pod tymczasowy zarząd. Wśród nich są Auchan, Nestle, sieć sklepów z artykułami remontowymi Lemana PRO, wcześniej znana jako Leroy Merlin, Metro Cash & Carry oraz Japan Tobacco International. Według Reutersa od stycznia 2025 roku pod tymczasowy zarząd w Rosji przekazano aktywa ponad 20 zagranicznych firm, niemal wszystkie z nich są europejskie.

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