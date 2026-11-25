Rosyjski fregat „Admirał Gołowko” jest podejrzewany o powodowanie zakłóceń sygnałów GPS, które mogły wpłynąć na około 140 lotów komercyjnych z Wielkiej Brytanii. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na brytyjskie media.

Zakłócenia u wybrzeży Anglii

Według dziennika i zakłócenia wystąpiły 9 listopada, gdy 135-metrowy fregat „Admirał Gołowko” eskortował w pobliżu wybrzeży Anglii grupę rosyjskich statków towarowych objętych sankcjami. Eksperci wskazali na możliwy udział okrętu wyposażonego w systemy walki radioelektronicznej, zdolne do zakłócania radarów i GPS.

Wśród lotów, których mogły dotknąć zakłócenia, wymieniono lot Ryanair z Edynburga do Rzymu, lot easyJet z Manchesteru do egipskiej Hurghady oraz lot British Airways z londyńskiego lotniska Heathrow do Sztokholmu.

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Brytyjskie źródło w obronności zaprzecza oskarżeniom

Oskarżenia są wiązane z amerykańską grupą wywiadu lotniczego Hexbird, a jako pierwsze poinformowało o nich i. Jednocześnie anonimowe wysokiej rangi źródło w brytyjskim sektorze obronnym odrzuciło tę wersję w komentarzu dla Daily Mail. Przyznało, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, teoretycznie ma możliwości zagłuszania sygnałów, lecz stwierdziło, że środki znajdujące się wówczas w tym rejonie nie mogły wpłynąć na komercyjne samoloty pasażerskie w opisany sposób.

Zagłuszanie GPS odbywa się za pomocą silnych sygnałów radiowych, które uniemożliwiają odbiornikom nawigacji satelitarnej dokładne określenie położenia. Brytyjski rząd nie skomentował publicznie tych oskarżeń.

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