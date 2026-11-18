W Rosji politolog Aleksander Kynev, przetrzymywany w areszcie śledczym, napisał felieton o swoim zatrzymaniu i konsekwencjach sprawy dla tych, którzy decydują się pozostać w kraju. Zarzuca mu się usiłowanie sprzedaży dużej partii narkotyków, jednak Kynev zaprzecza oskarżeniom. Informuje o tym Meduza, która opublikowała omówienie jego felietonu wydrukowanego 17 listopada w The New Times.

Twierdzenia o pobiciu

Według projektu „Słowo obrony” Kynev został pobity podczas zatrzymania, a jego nogę złamano w dwóch miejscach. Politolożka Jekatierina Szulman oświadczyła, że pobicie mogło być próbą zmuszenia go do przyznania się do zdrady stanu.

Kynev porównał uwięzienie do „próby własnej śmierci” i opisał je jako utratę czasu, który można było poświęcić pracy, twórczości, podróżom oraz kontaktom z rodziną i przyjaciółmi. Zaznaczył, że najbardziej przeraża go właśnie utrata czasu, a także postawił pytanie, jak długo może trwać uwięzienie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena sprawy

Politolog uważa, że nieprzypadkowo przeszukanie przeprowadzono u niego trzy dni po wyborach, które analizował jako specjalista. Jego zdaniem sprawa wiąże się z paranoją i dążeniem do zademonstrowania innym zakresu władzy struktur siłowych.

Kynev oświadczył, że jego prześladowanie uderzyło w wyobrażenie o możliwości bezpiecznego pozostania i pracy w Rosji. Przypuścił, że po jego aresztowaniu więcej osób może wyjechać z kraju, a idea stopniowych zmian poprzez dialog bez rewolucyjnych wstrząsów straci wiarygodność. Według jego oceny rosyjskie władze państwa-agresora pozbawiają społeczeństwo i samych siebie możliwości pójścia naprzód.

Czytaj nas na