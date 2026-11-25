Rosyjski miliarder i senator państwa-agresora Rosji z Dagestanu Sulejman Kerimow w ciągu tygodnia w 2020 roku przelał 1,16 mld euro z Rosji do Szwajcarii za pośrednictwem Deutsche Bank. Informuje o tym Meduza, powołując się na wewnętrzne dokumenty banku o kryptonimie Project Oak, które portal śledczy iStories uzyskał w ramach międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa.

Przelewy przez pośredników

Zgodnie z dokumentami Kerimow przekazywał środki za pośrednictwem swojego siostrzeńca Narimana Gadżijewa oraz zaufanej osoby Murata Alijewa. Deutsche Bank doszedł do wniosku, że firma wspomniana w dokumentach najprawdopodobniej była wykorzystywana do przenoszenia i wydawania majątku oligarchy.

W 2022 roku USA nałożyły sankcje na Gadżijewa i Alijewa, nazywając ich kluczowymi pośrednikami finansowymi Kerimowa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne operacje w dokumentach

Materiały Project Oak dotyczyły również podejrzanych przelewów na ponad 1,4 mln euro między spółkami offshore powiązanymi ze współpracownikami Dmitrija Klujewa. W dokumentach Klujew został nazwany uczestnikiem schematu defraudacji 5,4 mld rubli z rosyjskiego budżetu, który ujawnił audytor Siergiej Magnitski. Magnitski zmarł w areszcie śledczym.

Osobno bank zwrócił uwagę na operację Eleny Lichacz, żony deputowanego rosyjskiej Dumy Państwowej Andrieja Skocza. W ciągu dwóch dni przelała ona 8,3 mln euro na zakup nieruchomości w Dubaju. Deutsche Bank nie wykrył niezależnego źródła jej dochodów i przypuścił, że pieniądze mogły pochodzić od Skocza, który jest objęty sankcjami USA. Według iStories pracownicy banku wykrywali liczne podejrzane transakcje, jednak nie zawsze kontynuowali ich badanie.

Czytaj nas na