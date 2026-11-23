Satelita fińskiego startupu kosmicznego Iceye znalazł się pod presją rosyjskiego satelity, informuje Der Spiegel. O tym przypadku w wywiadzie dla publikacji opowiedział współzałożyciel Iceye Rafal Modrzewski.

Rosyjskie zagrożenie

W tytule wywiadu Der Spiegel nazywa tę sytuację rosyjskim zagrożeniem. Podpis pod ilustracją porównuje ją do sytuacji, w której jeden samochód jedzie tuż przy tylnym zderzaku drugiego. Ilustracja do materiału przedstawia satelitę Iceye nad Europą.

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Plany firmy

Według Modrzewskiego wojna w kosmosie jest rzeczywistością. W rozmowie opowiedział również o tym, jak firma reaguje na takie działania. Wywiad dotyczy także planów Iceye w Niemczech.

Publikacja wywiadu

Materiał opublikowano 23 listopada 2026 roku. Wywiad przygotowali dziennikarze Martin Hesse i Christoph Seidler. Został zamieszczony w dziale Der Spiegel poświęconym przemysłowi obronnemu i handlowi bronią.

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