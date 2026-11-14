Koń Royal Champion, trenowany przez Karla Burke'a z północy Anglii, po raz drugi z rzędu wygrał wyścig Bahrain International Trophy w Bahrajnie. Ośmioletni koń, dosiadany przez dżokeja Clifforda Lee, zwyciężył z przewagą jednej i jednej czwartej długości, podaje The National.

Francuskie konie zajęły drugie i trzecie miejsce

Drugie miejsce zajął Zaydann, a trzeci był Baroud. Oba konie reprezentowały Francję. Tegoroczna edycja Bahrain International Trophy była pierwszą rozegraną ze statusem wyścigu Group 1.

Royal Champion wykonał późny finisz na dystansie. Jak powiedział trener Karl Burke, spodziewał się, że inni uczestnicy nadadzą tempo, dlatego poradził Lee, by nie forsował wyścigu zbyt wcześnie. Trener zaznaczył również, że tym razem łatwiej było oglądać gonitwę niż w ubiegłym roku.

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Powrót dżokeja po ciężkiej kontuzji

Rok temu Clifford Lee doznał poważnych urazów szyi i kręgosłupa po upadku z motocykla crossowego podczas wypoczynku w Szkocji. Gdy przestał oddychać, dżokeja wprowadzono na dwa dni w śpiączkę farmakologiczną. Lee nie startował przez niemal sześć miesięcy i wrócił do siodła w kwietniu.

Seagulls Eleven, należący do byłych i obecnych piłkarzy Brighton FC, zajął ósme miejsce wśród 13 uczestników pod Oisinem Murphym. Glacius z Billym Loughnanem zajął 10. miejsce. Oba konie są związane ze stajnią Manor House Stables byłego reprezentanta Anglii w piłce nożnej Michaela Owena. Ich trener Hugo Palmer nazwał wynik rozczarowującym, ale podkreślił doświadczenie udziału w zawodach w Bahrajnie.

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