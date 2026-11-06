Wolumen sprzedaży detalicznej w strefie euro we wrześniu zmniejszył się o 0,7% w ujęciu miesięcznym, po wzroście o 0,4% w sierpniu. Spadek okazał się większy od oczekiwań rynkowych, które zakładały obniżkę o 0,1%. Dane Eurostatu, przytaczane przez Anadolu Agency, wskazują, że głównym czynnikiem spadku były towary nieżywnościowe.

Struktura miesięcznego spadku

Sprzedaż towarów nieżywnościowych, z wyłączeniem paliw do pojazdów silnikowych, w strefie euro zmniejszyła się o 1,2%. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 0,3%, podczas gdy sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych w wyspecjalizowanych sklepach wzrosła o 1%.

W Unii Europejskiej wyrównany sezonowo wolumen handlu detalicznego we wrześniu obniżył się o 0,6%, po wzroście o 0,4% w sierpniu. Sprzedaż towarów nieżywnościowych w UE spadła o 1%, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych — o 0,4%, a paliw wzrosła o 0,1%.

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Dynamika w poszczególnych krajach

Największy miesięczny spadek wśród krajów, dla których dostępne są dane, odnotowano w Niemczech — o 2%. Następne były Rumunia ze spadkiem o 1,3% i Portugalia — o 0,9%. Najsilniejszy wzrost odnotował Luksemburg — 5,3%, za nim Słowacja — 2,2% i Malta — 1,5%.

W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 0,4% w strefie euro i o 0,9% w UE. W Niemczech wolumen handlu detalicznego zmniejszył się w ciągu roku o 2,4%, w Rumunii — o 2,3%, a w Hiszpanii — o 1,5%.

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