Różnica w wynikach elitarnych biegaczek i biegaczy w latach 2001–2025 zmniejszyła się z 13,2% do 11,9%. Do takich wniosków doszedł Tommaso Giaccher ze Szkoły Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Bristolu w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports, informuje News-Medical.

Naukowiec przeanalizował 13 094 wyników 3611 elitarnych sportowców — 1966 mężczyzn i 1645 kobiet. Próba obejmowała oficjalnie ratyfikowane wyniki w 11 konkurencjach — od biegu na 60 metrów po maraton. Dla każdej konkurencji i każdego roku badacz wybierał 25 najlepszych sportowców każdej płci, uwzględniając wyłącznie ich najlepszy wynik w sezonie.

Największy postęp na średnich i długich dystansach

Średnio w całym badanym okresie wyniki czołowych biegaczek były o 12,6% wolniejsze od męskich. Najmniejszą różnicę odnotowano na dystansie 60 metrów — 9,2%, a największą na 10 kilometrach, gdzie osiągnęła 14,2%. Na dystansie półmaratońskim i maratońskim różnica ponownie się zmniejszała.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kobiety najbardziej zmniejszyły stratę na dystansach powyżej 800 metrów. Średnio w tych konkurencjach zyskały 3,6 sekundy na kilometr względem wyników mężczyzn, co odpowiada zmniejszeniu różnicy o 1,9 punktu procentowego. Zakres między najmniejszą a największą różnicą w różnych konkurencjach również się zawęził — z 5,6 punktu procentowego w 2001 roku do 4,6 w 2025 roku.

Wyniki mężczyzn również się poprawiały

Zmniejszenie różnicy nie wynika z pogorszenia wyników mężczyzn. W latach 2001–2025 sportowcy poprawili średnie tempo we wszystkich 11 konkurencjach: ich średni czas na kilometr skrócił się o 2,2 sekundy. Jednocześnie średni czas na kilometr czołowych biegaczek zmniejszył się mniej więcej dwukrotnie bardziej — o 4,5 sekundy.

Największe zmiany wśród kobiet dotyczyły długich dystansów ulicznych: w półmaratonie i maratonie średni czas skrócił się o 10,3–12,6 sekundy na kilometr, czyli o 5,0–6,3%. Badacz zaznaczył, że współczesne obuwie mogło wpłynąć na postęp, jednak tendencja do poprawy rozpoczęła się jeszcze przed jego upowszechnieniem. Analiza historycznych wyników nie pozwala ustalić dokładnych przyczyn zmian; wśród możliwych czynników wskazano także szersze możliwości udziału kobiet w zawodach.

Czytaj nas na