Anthropic, twórca chatbota Claude, pozyskał 81,3 mld dolarów podczas pierwszej oferty publicznej, która stała się największym debiutem giełdowym w historii pod względem pozyskanych środków. Spółkę wyceniono na około 1,5 bln dolarów z uwzględnieniem opcji i akcji z ograniczeniami, informuje Cyprus Mail.

Spółka ustaliła cenę akcji na poziomie 83 dolarów, powyżej początkowego przedziału 70–78 dolarów. Anthropic zwiększył wielkość oferty o około 19%, do 980 mln akcji. Według publikacji oferta przewyższyła poprzedni rekord ustanowiony przez SpaceX w czerwcu.

Łączna wartość transakcji wynosi 107,3 mld dolarów: oprócz środków z IPO Anthropic planuje pozyskać kolejne 26 mld dolarów poprzez prywatną emisję akcji po cenie IPO. Bez uwzględnienia rozwodnienia kapitału spółkę wyceniono na około 1,1 bln dolarów. Obrót akcjami Anthropic na Nasdaq ma rozpocząć się w czwartek pod tickerem ANT.

Wzrost przychodów i kosztów

Popyt na modele Claude, w tym agenta Claude Code dla twórców oprogramowania, przyczynił się do szybkiego wzrostu biznesu. Roczne tempo przychodów Anthropic na dzień 31 października osiągnęło 81 mld dolarów, o 10 mld dolarów więcej niż miesiąc wcześniej.

Na dzień 30 września spółka miała 11 900 klientów, z których każdy przyniósł co najmniej 100 tys. dolarów rocznych przychodów w poprzednich 12 miesiącach. Pod koniec ubiegłego roku takich klientów było ponad 1 500.

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Jednocześnie rosną wydatki na moce obliczeniowe. W pierwszej połowie 2026 roku Anthropic wydał na infrastrukturę i obliczenia niemal 9 mld dolarów — prawie cztery razy więcej niż rok wcześniej. W trzecim kwartale poniósł dodatkowe 5 mld dolarów kosztów obliczeniowych.

Infrastruktura i konkurencja

W trzecim kwartale przychody Anthropic wzrosły o 47% w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 16,96 mld dolarów. Jednocześnie spółka odnotowała stratę operacyjną w wysokości 567 mln dolarów, podczas gdy kwartał wcześniej osiągnęła zysk operacyjny 974 mln dolarów. Strata netto zmniejszyła się z 66,3 mld do 23,3 mld dolarów, między innymi z powodu pozycji nieoperacyjnych związanych z obligacjami zamiennymi.

Anthropic zobowiązał się do wydatków w wysokości niemal 900 mld dolarów na zasoby obliczeniowe w ramach umów z partnerami infrastrukturalnymi, wśród których są Amazon i Google. W dokumentacji IPO spółka ostrzegła, że jej dostawcy mocy obliczeniowych i partnerzy infrastrukturalni są zależni od zewnętrznego finansowania na zakup chipów i rozbudowę mocy.

Spółka mierzy się również z nasilającą się konkurencją na rynku korporacyjnych narzędzi AI i wskazuje na ryzyka związane z rozwojem coraz potężniejszych modeli, platform i aplikacji.

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