Deweloper centrów danych Giga Energy podpisał 10-letnią umowę najmu o szacunkowej wartości 1 mld dolarów z amerykańskim dostawcą usług chmurowych dla sztucznej inteligencji. Kontrakt dotyczy centrum danych o mocy 60 megawatów, które powstaje w hrabstwie Hunt w stanie Teksas w USA.

Projekt Clay

Obiekt nosi nazwę Project Clay. Giga Energy rozpoczęła budowę kompleksu w lipcu i planuje samodzielnie zaprojektować, posiadać oraz eksploatować ten kampus dla klienta. Jak informuje Channel NewsAsia, umowa stała się kolejnym przykładem rozbudowy mocy przez firmy technologiczne i dostawców chmurowych w obliczu rosnącego zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe dla AI.

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Chłodzenie i terminy

Giga Energy poinformowała, że centrum danych będzie wykorzystywać zamknięty system chłodzenia. Według firmy obiekt nie będzie polegać na miejskich ani podziemnych zasobach wody na potrzeby operacji chłodzenia.

Firma spodziewa się również ukończyć obiekt w czasie krótszym niż osiem miesięcy dzięki podejściu wykorzystującemu konstrukcje wytwarzane fabrycznie. Oddanie do eksploatacji centrum danych o mocy 60 megawatów jest oczekiwane wiosną 2027 roku.

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