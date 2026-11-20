Firma Rockstar Games poinformowała, że detaliczna sprzedaż gry wideo Grand Theft Auto VI (GTA VI) w pierwszych 24 godzinach po premierze osiągnęła 3,79 mld dolarów. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na twórcę gry. Oświadczenie złożono 20 listopada.

Oświadczenie o rekordzie

Rockstar Games nazwała ten wynik największą premierą gry wideo na świecie w historii. Twierdzenie firmy dotyczy wolumenu sprzedaży detalicznej w pierwszej dobie po premierze.

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Kontekst premiery

GTA VI stała się pierwszą nową odsłoną franczyzy od 2013 roku. Akcja gry rozgrywa się w Vice City, fikcyjnej wersji Południowej Florydy.

Materiały fotograficzne towarzyszące publikacji pokazują graczy w Miami, reklamę gry w Londynie oraz billboard GTA VI w Nowym Delhi. Zdjęcia są datowane na 18 i 19 listopada 2026 roku i są związane ze światową premierą gry. Publikacja Channel NewsAsia jest datowana na 21 listopada 2026 roku.

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