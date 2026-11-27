Główni twórcy Ethereum zdecydowali się pozostawić bez zmian kontrowersyjny mechanizm opłat za przechowywanie danych w nadchodzącej aktualizacji Glamsterdam. Ostateczne publiczne testy zaplanowano na 15 grudnia w sieci testowej Hoodi, wykorzystywanej do sprawdzania zmian przed ich uruchomieniem w głównej sieci Ethereum.

Jak informuje CoinDesk, twórcy osiągnęli wstępny konsensus w sprawie wdrożenia obecnej specyfikacji Glamsterdam, mimo obaw, że nowe zasady mogą zakłócić działanie części istniejących inteligentnych kontraktów. Test zaplanowany na 26 października został wcześniej odwołany po ostrzeżeniu firmy ChainSecurity o możliwej zmianie zachowania programów, które już działają w sieci.

Wyższy koszt przechowywania danych

Kluczową zmianą jest reguła EIP-8037, mająca ograniczyć nadmierny wzrost ilości danych w blockchainie. Wprowadza ona odrębną opłatę za tworzenie nowych trwałych danych. Według nowych zasad utworzenie kontraktu będzie wymagało 183 600 jednostek gazu wyłącznie na opłatę za przechowywanie, bez uwzględnienia standardowych prowizji i opłaty za wielkość kodu. Obecnie podstawowy koszt wynosi 32 000 jednostek gazu.

Kontrakty napisane z uwzględnieniem starych stawek mogą wyczerpać gaz podczas realizacji transakcji, co doprowadzi do jej niepowodzenia. Twórca Ethereum Foundation Marius van der Wijden ocenił, że ryzyko może dotyczyć do 15 tysięcy z około 90 milionów kontraktów w sieci.

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Termin na naprawę kontraktów

ChainSecurity poinformowała, że wykryła około 200 problemów w programach różnych uczestników branży kryptowalutowej, w tym w mostach blockchainowych, portfelach, giełdach, usługach stakingowych i wyroczniach. Większość przypadków można usunąć poprzez zmianę ustawień, jednak 24 problematyczne przypadki wymagają aktualizacji programów lub przeniesienia użytkowników i środków do nowych kontraktów.

Zespoły mają czas do 15 grudnia na usunięcie najpoważniejszych problemów, a pozostałe zmiany muszą zakończyć do 10 stycznia. Wydanie Glamsterdam w głównej sieci Ethereum jest oczekiwane nie wcześniej niż w połowie stycznia, najprawdopodobniej pod koniec stycznia lub na początku lutego.

Twórcy rozpoczęli również dyskusję o kolejnej aktualizacji o nazwie Hegota. Część badaczy proponuje skoncentrować ją na wdrożeniu kryptografii odpornej na przyszłe komputery kwantowe zamiast mechanizmu FOCIL, przeznaczonego do przeciwdziałania selektywnemu wykluczaniu transakcji przez producentów bloków.

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