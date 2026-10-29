W Peszawarze w Pakistanie śledztwo w sprawie zawalenia się dachu prywatnej szkoły w rejonie Dir Colony obarczyło właściciela placówki odpowiedzialnością za użycie niskiej jakości materiałów budowlanych. W tragedii zginęło co najmniej 30 dzieci i nauczyciel, a dziesiątki innych osób zostały ranne, podaje Dawn.

Ustalenia komisji

Raport komisji śledczej przedstawiono gubernatorowi prowincji Faisalowi Karimowi Kundi podczas spotkania, któremu przewodniczył. W spotkaniu uczestniczyli również doradca gubernatora dr Amir Abdullah, główny sekretarz dr Fakhar Alam Irfan, sekretarz ds. edukacji Inayatullah Wasim oraz członkowie komisji.

Komisja wskazała nie tylko na odpowiedzialność właściciela szkoły, lecz także na zaniedbania właściwych urzędów. Gubernatora poinformowano o przyczynach zdarzenia, oświadczeniach urzędników, obowiązkach różnych struktur, ustaleniach śledztwa i jego zaleceniach.

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Okoliczności zawalenia

Według służb ratunkowych sufit sali lekcyjnej spadł na uczniów po zawaleniu się dachu na piętrze powyżej. W rezultacie zniszczone zostały dwa piętra wielokondygnacyjnego budynku prywatnej szkoły.

Po tragedii gubernator zarządził przeprowadzenie śledztwa. Teraz polecił władzom, wspólnie z departamentem prawnym, zbadać prawne aspekty raportu i wezwał do podjęcia surowych działań wobec osób odpowiedzialnych za zawalenie.

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