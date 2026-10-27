W mieście Ressano Garcia na południu Mozambiku 12 grudnia 2024 roku podczas transmisji na żywo z protestu zastrzelono 30-letniego blogera Albino Sibię, znanego jako Mano Shottas. Analiza nagrań wideo i danych z otwartych źródeł przeprowadzona przez Forbidden Stories wskazała na udział funkcjonariuszy organów ścigania w jego śmierci. Według Daily Maverick, po odniesieniu rany Sibia zdołał obrócić kamerę w swoją stronę i przekazał widzom, że został postrzelony. Jego śmierć potwierdzono kilka godzin później.

Przez około 18 miesięcy bloger relacjonował na Facebooku lokalne protesty, wiadomości i zanieczyszczenie wody w regionie. Według źródła bliskiego Sibiemu, w styczniu 2024 roku został on zatrzymany, a za jego uwolnienie zapłacono 50 tysięcy metikali.

Protest przeciwko transportowi chromitu

W dniu śmierci blogera protestujący zablokowali drogę, dowiedziawszy się, że przez Ressano Garcia ponownie jadą ciężarówki z rudą chromitu z RPA do portu w Maputo. Według szacunków południowoafrykańskiego eksperta przez miejscowość przejeżdża codziennie ponad tysiąc ciężarówek przewożących chrom i inne minerały.

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W śledztwie stwierdzono, że transport rudy chromitu może zanieczyszczać glebę i rzekę Komati w pobliżu granicy. Dziennikarze opisali czarne i szare osady w rejonie południowoafrykańskiego miasta Komatipoort. Tam ciężarówki wracające z Mozambiku puste ponownie przykrywają skrzynie ładunkowe plandekami po kontroli granicznej. W trakcie tego procesu pył mineralny może wysypywać się na pobocze.

Skargi i brak śledztwa

Południowoafrykańska organizacja ekologiczna AfriForum w lutym 2024 roku zwróciła się do organów państwowych z żądaniem pilnego zbadania nielegalnego wysypywania minerałów w rejonie Komatipoortu. Władze poinformowały, że wydały nakazy czterem firmom transportowym, jednak postępowanie wobec nich wstrzymano z powodu braku dowodów przestępstwa przeciwko środowisku. Jednocześnie urząd oświadczył, że nadal sprawdza przypadki zanieczyszczeń, które według jego danych mają miejsce nocą lub wczesnym rankiem.

Znajoma Sibii, której imię zmieniono w celu ochrony anonimowości, powiedziała, że oglądała jego transmisję w chwili pierwszego zranienia i rozmawiała z nim przez telefon. Według niej rannemu nie pozwolono udzielić pomocy, a później został postrzelony po raz drugi. 30 grudnia 2024 roku mozambicka organizacja praw człowieka Centro para Democracia e Direitos Humanos złożyła do sądu administracyjnego pozew o odpowiedzialność cywilną państwa za śmierć blogera. Ministerstwa sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Mozambiku nie odpowiedziały na zapytania dziennikarzy, a o wszczęciu oficjalnego śledztwa w sprawie śmierci Sibii nie informowano.

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