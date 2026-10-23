W Australii niezależne śledztwo wykazało, że burmistrz Robe Lisa Ruffell wygłaszała pogardliwe komentarze na temat pracowników rady okręgowej, w tym dotyczące wagi jednego z nich. Ruffell oświadczyła, że stanowczo zaprzecza wszystkim ustaleniom kontroli.

Ustalenia niezależnej kontroli

Jak informuje ABC News, w czerwcu Rada Okręgowa Robe zleciła niezależne śledztwo w sprawie skarg, że burmistrz podważała zawodową reputację pracowników, powodowała stres, tworzyła niestabilność w zarządzaniu oraz zagrożenia psychospołeczne dla personelu.

W siedmiostronicowym streszczeniu raportu kancelarii Kelledy Jones Lawyers wskazano, że podczas publicznej sesji zdjęciowej dla beneficjentów grantów Ruffell powiedziała, iż pracownik powinien wrócić do netballu i schudnąć.

W raporcie mowa jest również o kilku przypadkach publicznego krytykowania pracowników. W szczególności na spotkaniu z przedstawicielami władz stanowych, niezwiązanym z danym obiektem, miała powiedzieć jednemu z pracowników, że obiekt można byłoby naprawić, gdyby nie jego wysoka pensja.

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Z ustaleń śledztwa wynika, że burmistrz omawiała z członkami społeczności sprawy rady i kwestie zatrudnienia jej pracowników, nazywając ich leniwymi i twierdząc, że nic nie robią. Śledczy wspomnieli również o jej pogardliwym zachowaniu na spotkaniach, przewracaniu oczami podczas wystąpień pracowników oraz grubiańskich i lekceważących e-mailach.

Stanowisko burmistrz i głosowanie rady

Ruffell stoi na czele Rady Okręgowej Robe, położonej na wybrzeżu Limestone Coast około 350 kilometrów na południowy wschód od Adelajdy, od 2023 roku. Oświadczyła, że ma zastrzeżenia do procedury kontroli i uważa, że opublikowane materiały zawierają jedynie streszczenie śledczych, a nie pełny raport.

Raport zostanie rozpatrzony na specjalnym posiedzeniu rady w poniedziałek. Z powodu konfliktu interesów Ruffell nie weźmie udziału w dyskusji, a wybrani członkowie rady zagłosują w sprawie ewentualnego udzielenia burmistrz nagany.

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