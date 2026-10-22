Według ustaleń śledztwa wobec palestyńskich zatrzymanych w izraelskich ośrodkach zatrzymań i więzieniach stosowane są wyprodukowane w USA paralizatory Taser. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na śledztwo.

Według gazety amerykańska firma Axon nadal dostarcza Izraelowi te urządzenia, mimo dowodów, że były one wykorzystywane do torturowania więźniów.

Apel o ograniczenie eksportu

Organizacje praw człowieka potępiły oskarżenia o wielokrotne torturowanie i brutalne traktowanie zatrzymanych przy użyciu urządzeń elektroshokowych. Amnesty International wezwała do wprowadzenia ograniczeń w eksporcie takich urządzeń.

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Przedstawiciel Izraelskich Sił Obronnych oświadczył, że brutalne traktowanie zatrzymanych jest surowo zabronione.

Zatrzymanie wolontariuszy na Zachodnim Brzegu

Osobno izraelskie wojsko zatrzymało około 80 amerykańskich, izraelskich i brytyjskich wolontariuszy, którzy pomagali Palestyńczykom zbierać oliwki w pobliżu Betlejem na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

Wśród zatrzymanych znaleźli się kandydat Partii Demokratycznej do Kongresu USA z Nowego Jorku Brad Lander, kilku rabinów oraz były zastępca prokuratora generalnego Izraela. Wojsko oświadczyło, że teren ogłoszono zamkniętą strefą wojskową.

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