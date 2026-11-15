Amerykański wywiad ocenia, że Iran zachowuje od 1500 do 2500 rakiet, mimo miesięcy amerykańskich i izraelskich uderzeń na infrastrukturę zbrojeniową kraju. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na materiał „The Wall Street Journal”, który cytuje oceny wywiadu USA.

Ocena o niskim poziomie pewności

Według amerykańskich urzędników ocena ta ma niski poziom pewności. Wywiadowi trudno ustalić, ile irańskich rakiet jest gotowych do odpalenia, a ile znajduje się w magazynach.

Wnioski wywiadu stoją w sprzeczności z oświadczeniami prezydenta USA Donalda Trumpa, że zdolności wojskowe Teheranu zostały w dużej mierze zniszczone. Według oceny Iran nadal posiada znaczny arsenał rakietowy, zdolny zagrozić amerykańskim i sojuszniczym obiektom w przypadku wznowienia działań bojowych.

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Odbudowa zapasów

Proces odbudowy zapasów rakietowych, według danych gazety, przebiega wolniej niż przed wojną. Jednocześnie Teheran zachowuje znaczną liczbę dronów i rakiet krótkiego zasięgu, które mogą być wykorzystane do uderzeń na cele w regionie.

Izraelscy urzędnicy wojskowi oceniają liczbę irańskich rakiet balistycznych na ponad 1500, choć oceny regionalne się różnią. Była zastępczyni asystenta sekretarza obrony USA ds. Bliskiego Wschodu Simone Ledeen oświadczyła, że nawet dolna granica amerykańskiej oceny oznaczałaby, iż Iran odbudował ponad połowę swojego przedwojennego arsenału rakietowego.

Waszyngton obecnie utrzymuje presję gospodarczą na Teheran poprzez sankcje i blokadę, nie rozpoczynając nowej zakrojonej na szeroką skalę operacji wojskowej. Sojusznicy USA w Zatoce Perskiej ostrzegają przed wznowieniem działań bojowych z powodu ryzyka irańskich uderzeń odwetowych, podczas gdy Izrael, według gazety, nadal nalega na dalsze działania wojskowe.

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