W Stanach Zjednoczonych amerykański wywiad przez ponad rok śledził kontakty Alice Huang, związanej ze skandalem wokół Nvidii, z przedstawicielem chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na kilka osób zaznajomionych z raportami amerykańskich służb wywiadowczych.

Według nich Huang utrzymywała kontakt z funkcjonariuszem chińskiej służby bezpieczeństwa od wiosny 2025 roku do jesieni 2026 roku. Okres ten częściowo pokrywał się z czasem jej relacji z Jensenem Huangiem, który wówczas kierował Nvidią.

Kontakty i sieć spółek

Amerykańskie służby wywiadowcze zebrały również dowody na to, że partner biznesowy Huang, Kang Wei, którego często przedstawiała jako swojego męża, współpracował z tym samym chińskim resortem. Według rozmówców gazety dane wywiadowcze, w tym zapisy dotyczące transportu, wskazują na rolę Huang i Kanga w sieci spółek.

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Amerykańscy urzędnicy badają rolę Huang i Kanga w sieci spółek z Azji Południowo-Wschodniej, w tym Megaspeed. Struktury te są wiązane z możliwym przerzutem zaawansowanych chipów Nvidii do Chin z obejściem amerykańskiej kontroli eksportu. Część chipów, według gazety, kupowano dla centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej obsługujących chińskie firmy technologiczne, w tym Alibaba.

Śledztwo trwa

Władze USA nadal ustalają pełną skalę i czas trwania domniemanej współpracy Huang i Kanga z chińskim wywiadem. Według źródeł Huang mogła także spotykać się z przedstawicielami chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, głównego organu ścigania w kraju.

Gazeta zauważa, że sieć Huang, jej siostry, Kanga i powiązanych z nimi spółek jest łączona z chińskimi działaniami na rzecz budowy centrów danych i uzyskania dostępu do chipów Nvidii do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Huang, Kang, Biały Dom, Departament Stanu USA oraz ambasada Chin w Waszyngtonie nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

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