Amerykańskie służby wywiadowcze wykryły planowanie przez Iran możliwych ataków na wysokich rangą urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o potencjalne użycie radioaktywnej brudnej bomby lub broni chemicznej, informuje Anadolu Agency, powołując się na CNN i siedmiu amerykańskich urzędników zaznajomionych z danymi wywiadowczymi.

Brak oznak nieuchronnego ataku

Rozmówcy CNN określili odnotowaną aktywność jako opracowywanie możliwych wariantów ataku, a nie jako dowód na nieuchronną operację. Jednocześnie dwa źródła stwierdziły, że w planowaniu pojawiały się konkretne miejsca i potencjalne cele w stolicy USA.

Dane wywiadowcze doprowadziły do wzrostu obaw o bezpieczeństwo i serii spotkań amerykańskich urzędników w minionym tygodniu. Omawiano na nich możliwe środki reakcji i zapobiegania. Jeden z rozmówców zaznajomionych z danymi wywiadowczymi określił planowanie awaryjne jako roztropne, podczas gdy inne źródło zaznaczyło, że urzędnicy nadal dyskutują, czy Iran dysponuje personelem zdolnym do przeprowadzenia takiej operacji.

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Środki bezpieczeństwa i reakcja Iranu

Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bies oświadczyła, że administracja monitoruje wszystkie potencjalne zagrożenia, lecz obecnie nie widzi wiarygodnych zagrożeń dla terytorium USA. Według CNN sekretarz skarbu USA Scott Bessent został w minionym tygodniu przeniesiony do zakwaterowania wojskowego po groźbach związanych z Iranem.

Misja dyplomatyczna Iranu przy ONZ w Nowym Jorku odrzuciła twierdzenia o możliwym użyciu przez Teheran broni chemicznej. W oświadczeniu misja uznała użycie broni chemicznej w każdych okolicznościach za całkowicie nielegalne i zaprzeczyła oskarżeniom.

Dwóch amerykańskich urzędników przekazało również CNN, że wywiad śledzi oznaki możliwego użycia przez Iran broni chemicznej przeciwko amerykańskim wojskowym na Bliskim Wschodzie. USA oddzielnie przygotowują środki, aby zapewnić personelowi dyplomatycznemu i wywiadowczemu w regionie odpowiedni sprzęt ochronny i szkolenie. Niektórzy urzędnicy wyrażali także obawy, czy amerykańscy wojskowi są wystarczająco wyposażeni i przygotowani na możliwy atak chemiczny.

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