Agencja Wywiadu Obronnego USA (DIA) w nowym raporcie oświadczyła, że Rosja, państwo-agresor, rozwija satelitę przeznaczonego do przenoszenia broni jądrowej. Informuje o tym Space.com.

Raport „Wyzwania dla bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej” jest trzecią jawną oceną wywiadowczą zagrożeń dla bezpieczeństwa kosmicznego USA. Zawarte w nim informacje są aktualne na lipiec 2026 roku. Dokument analizuje możliwości Chin, Rosji, Iranu i Korei Północnej w kosmosie, w tym na orbicie okołoziemskiej i w przestrzeni wokół Księżyca.

Ryzyka dla systemów satelitarnych

Według oceny DIA Rosja rozwija takiego satelitę pomimo zobowiązań wynikających z Traktatu o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku. Umowa zakazuje umieszczania na orbicie Ziemi obiektów przenoszących broń jądrową lub inne rodzaje broni masowego rażenia.

Agencja ostrzegła, że zdolność kosmiczna tego typu może spowodować szybką i nagłą utratę lub pogorszenie działania tysięcy satelitów wykorzystywanych przez państwa i firmy. Może to dotknąć systemów łączności, nawigacji, systemów naukowych, meteorologicznych, usług komercyjnych i systemów bezpieczeństwa narodowego.

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W raporcie zaznaczono również, że eksplozja jądrowa w kosmosie może potencjalnie zostać wymierzona w satelity na różnych orbitach: niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie działają komercyjne i rozpoznawcze aparaty; orbicie geosynchronicznej wykorzystywanej do krytycznie ważnej łączności; oraz średniej orbicie okołoziemskiej, z której korzystają systemy nawigacji i wyznaczania czasu.

Inne zdolności przeciwdziałania w kosmosie

DIA wskazuje, że Chiny i Rosja rozwijają szeroki zakres zdolności ofensywnych do zakłócania lub niszczenia usług kosmicznych innych państw. Wśród takich środków wymieniono pociski antysatelitarne, fizyczne i cyberataki na infrastrukturę naziemną, zagłuszanie i podszywanie się pod sygnały, a także systemy energii skierowanej, zdolne do tymczasowego lub trwałego oślepiania satelitów obserwacyjnych.

Zdaniem amerykańskiego wywiadu wzrost chińskich, rosyjskich, irańskich i północnokoreańskich zdolności przeciwdziałania w kosmosie, rosnąca liczba obiektów kosmicznych oraz upowszechnianie się zapotrzebowania na usługi kosmiczne będą utrudniać operacje w kosmosie w ciągu następnej dekady.

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