Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Izrael jest wystarczająco zamożny, by kupować amerykańskie uzbrojenie bez pomocy finansowej Waszyngtonu. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Zakupy bez finansowania USA

Według Rubio Izrael może kupować broń w USA, jednak Stany Zjednoczone nie muszą już finansować takich zakupów. Dodał, że strona izraelska sama zaproponowała takie podejście.

Zapytany, czy Izrael jest gotowy samodzielnie opłacać zakupy obronne od 2027 roku, sekretarz stanu odpowiedział, że taki kurs zapowiedział prezydent USA. Rubio powiedział również, że Izrael osiągnął poziom rozwoju gospodarczego, na którym nie potrzebuje już takiej samej skali wsparcia finansowego ze strony Waszyngtonu.

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Wypowiedź Trumpa o pomocy

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump powiedział, że premier Izraela Binjamin Netanjahu osobiście zaproponował zakończenie niemal 4 mld dolarów corocznej pomocy USA dla Izraela.

W wywiadzie dla Fox News Trump twierdził, że kilka miesięcy temu osiągnęli porozumienie, a finansowanie ma zakończyć się do grudnia 2026 roku. Według niego Izrael nadal będzie mógł kupować amerykańską broń i w razie potrzeby otrzymywać dodatkową pomoc.

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