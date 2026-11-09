Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że dyplomatyczne porozumienie z Iranem może być niemożliwe. Przed wyjazdem do Paryża na spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7 powiedział, że negocjacje nie zbliżyły się do przełomu, informuje Anadolu Agency.

Negocjacje bez przełomu

Według Rubio szereg państw nadal proponuje Iranowi różne rozwiązania dyplomatyczne, jednak Waszyngton nie dostrzega oznak szybkiego postępu. Podkreślił, że prezydent Donald Trump preferuje dyplomatyczne rozwiązywanie problemów, ale przyznał, że nie zawsze jest to możliwe.

Sekretarz stanu oświadczył również, że USA są gotowe rozważać możliwości dyplomatyczne, jednocześnie określając żądania Teheranu jako nierealistyczne i nieakceptowalne. Rubio dodał, że zapobieżenie zdobyciu przez Iran broni jądrowej musi pozostać ponadpartyjnym priorytetem w USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uderzenia na wyspę Keszm

Oświadczenie padło przed spotkaniem szefów dyplomacji G7 w Paryżu, gdzie wśród tematów dyskusji ma znaleźć się konflikt z Iranem. Według agencji wojna z Iranem trwa już dziewiąty miesiąc: po ofensywie wojskowej USA i Izraela 28 lutego w kwietniu osiągnięto zawieszenie broni. W czerwcu pojawiło się memorandum mające zapewnić zawarcie porozumienia pokojowego, jednak negocjacje wciąż nie doprowadziły do ostatecznego porozumienia.

W ostatnich dniach USA przeprowadziły ograniczone uderzenia na irańską wyspę Keszm w Cieśninie Ormuz. W piątek Trump potwierdził, że siły amerykańskie zaatakowały irańskie systemy obrony powietrznej. Rubio oświadczył, że dalsze działania USA będą zależeć od poziomu zagrożenia dla amerykańskich sił w regionie lub żeglugi.

Czytaj nas na