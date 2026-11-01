W Kenii ruch Linda Mwananchi, któremu przewodzi senator z Nairobi Edwin Sifuna, ogłosił plany otwarcia biur ruchu we wszystkich 47 hrabstwach kraju do końca listopada. Dzień wcześniej ruch zmienił nazwę partii The Equitable Party (TEP) na Linda Mwananchi Movement i rozpoczął kampanię rekrutacji członków oraz tworzenia struktur regionalnych, informuje Nation Kenya.

Kampania w hrabstwie Kwale

31 października Sifuna przeprowadził objazd mobilizacyjny w hrabstwie Kwale. Kolumna odwiedziła Samburu, Kinango, Mariakani, Kombani i Lunga Lunga, a podróż zakończyła wiecem na terenie wystawowym w Ukundzie.

Podczas wystąpień polityk wezwał administrację prezydenta Williama Ruto do przestrzegania Konstytucji, ochrony praw obywateli i zapewnienia przejrzystości projektów państwowych. Sifuna krytykował również, jak to określił, brak przejrzystości informacji dotyczących proponowanej rafinerii Dangote w Lamu oraz planów prywatyzacji Kenya Pipeline Corporation i Kenya Ports Authority. Podkreślił, że projekty związane z zasobami narodowymi muszą przewidywać udział społeczeństwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przygotowania do wyborów w 2027 roku

Ruch wskazał konstytucjonalizm, rozliczalność władz i mobilizację oddolną jako kluczowe obszary swojej działalności przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Senator z Vihigi Godfrey Osotsi powiedział, że organizacja koncentruje się na ogólnokrajowej rejestracji członków i wezwał Kenijczyków do dołączania przez internet.

Według Sifuny Linda Mwananchi Movement ma już przedstawicieli w 38 hrabstwach. Na 13 listopada ruch zapowiedział Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego planuje sformalizować strukturę przywództwa. Gubernator Trans Nzoia George Natembeya powiedział, że ruch zamierza zaangażować agentów we wszystkich lokalach wyborczych, aby zapobiegać manipulacjom wyborczym.

Czytaj nas na