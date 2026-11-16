Rumunia wysyła morskie grupy do unieszkodliwiania materiałów wybuchowych, aby sprawdzić szczątki dronów zgłoszone na Morzu Czarnym. Jak podaje Anadolu Agency, rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało o tym 16 listopada.

Kontrola w pobliżu Mangalii

Rumuńskie Siły Morskie przeprowadzą ocenę pirotechniczną szczątków drona powietrznego, które dryfowały około 45 mil morskich, czyli 83 kilometry, na wschód od Mangalii.

Druga grupa do unieszkodliwiania materiałów wybuchowych zostanie rozmieszczona na pokładzie rumuńskiego trałowca. Ma ona interweniować w sprawie elementów drona powietrznego zgłoszonych w rejonie Sfântu Gheorghe.

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Zgłoszenie francuskiego samolotu

Decyzję podjęto po tym, jak francuski samolot marynarki wojennej ATLANTIQUE 2, rozmieszczony w Rumunii do operacji odstraszania pod przewodnictwem NATO, w niedzielę zgłosił dwa drony dryfujące na Morzu Czarnym.

Rumuńskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło, że prace są prowadzone w ramach wspólnego planu Dowództwa Komponentu Morskiego i Straży Przybrzeżnej. Plan przewiduje poszukiwanie, wykrywanie, identyfikację i niszczenie niezidentyfikowanych obiektów oraz min morskich.

Od 6 do 18 listopada działa również czarnomorska grupa przeciwdziałania minom, w której uczestniczą okręty wojenne Bułgarii i Turcji.

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