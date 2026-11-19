Rumunia spodziewa się zmniejszyć potrzeby finansowe o 31 mld lei — Romania Insider
W Rumunii potrzeby finansowania brutto w 2027 roku szacowane są na 248 mld lei, czyli o około 31 mld lei mniej niż tegoroczny poziom wynoszący 279 mld lei. Poinformował o tym minister finansów Alexandru Nazare.
Szacunek na 2027 rok
Zmniejszenie potrzeb finansowych wiąże się z ograniczeniem deficytu budżetowego oraz mniejszą wartością długu, którego termin zapadalności przypada na 2027 rok. Nazare poinformował o tym szacunku 18 listopada we wpisie na Facebooku, pisze Romania Insider.
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Dyscyplina budżetowa
Minister zaznaczył, że aby utrzymać ten kierunek, Rumunia potrzebuje wiarygodnego budżetu na 2027 rok oraz dyscypliny w wydatkowaniu środków publicznych.
Według publikacji wysokie rentowności, które Rumunia płaciła w tym roku za nowe pożyczki, były częściowo związane z drogim krótkoterminowym długiem zaciągniętym w latach 2024–2025. Termin zapadalności tych zobowiązań przypadł na 2026 rok.