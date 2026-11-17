Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii poinformowało, że 16 listopada w Krajowie otrzymało pierwsze dwa zmodernizowane samoloty szkolne IAR-99 SM. Jak pisze Romania Insider, przekazanie odbyło się w ramach kontraktu na modernizację dziesięciu samolotów, realizowanego przez państwową spółkę Avioane Craiova.

Przygotowanie do lotów na F-16

Program modernizacji ma poprawić zaawansowane szkolenie rumuńskich pilotów, którzy przygotowują się do pilotowania myśliwców F-16. Rumuński resort obrony wyjaśnił, że IAR-99 SM pomaga pilotom przejść z samolotów turbośmigłowych na maszyny odrzutowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Modernizacja dziesięciu maszyn

Otrzymane samoloty są pierwszymi dwiema maszynami w ramach zamówienia na modernizację dziesięciu IAR-99. Według publikacji te odrzutowe samoloty szkolne mają również wspierać zdolności Rumuńskich Sił Powietrznych w zakresie bliskiego wsparcia lotniczego.

Czytaj nas na