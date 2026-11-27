Rumunia planuje przedłużyć do 31 marca 2028 roku ograniczenie hurtowej ceny gazu ziemnego dostarczanego odbiorcom gospodarstw domowych i producentom ciepła systemowego. Od 1 kwietnia 2027 roku regulowana cena dla producentów ma zostać ustalona na poziomie 120 rumuńskich lei za MWh zamiast obecnych 110 lei za MWh.

Projekt rozporządzenia nadzwyczajnego

Według Romania Insider, środek uwzględniono w projekcie rozporządzenia nadzwyczajnego opublikowanym do konsultacji publicznych 26 listopada. Publikacja powołuje się na Profit.ro.

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Projekt przewiduje, że krajowi producenci gazu będą sprzedawać go po regulowanej cenie dostawcom obsługującym odbiorców gospodarstw domowych, a także elektrociepłowniom.

Cena hurtowa, a nie rachunki

Ograniczenie dotyczy hurtowej ceny gazu, a nie ostatecznej kwoty na rachunkach konsumentów. Cena końcowa składa się z kosztu zakupu gazu, usług dostawy, przesyłu, magazynowania i dystrybucji, a także podatku akcyzowego i podatku od wartości dodanej.

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