Rumunia zamówiła 66 bojowych pojazdów Lynx za 738 mln euro — Romania Insider
Ministerstwo Obrony Rumunii złożyło dodatkowe zamówienie w niemieckiej grupie zbrojeniowej Rheinmetall na 66 bojowych pojazdów Lynx. Firma poinformowała o umowie w piątek, 27 listopada, a Romania Insider podał tę informację, powołując się na Agerpres. Wartość zamówienia wynosi około 738 mln euro.
Łącznie 298 pojazdów
Nowe zamówienie zwiększa łączną liczbę pojazdów Lynx w ramach umowy ramowej do 298 sztuk. Rumunia zamówiła pierwsze 232 pojazdy w maju 2026 roku, gdy zawarto kontrakt ramowy. Oba zamówienia zostały złożone w ramach tej samej umowy ramowej.
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Skład przyszłej floty
Podstawę rumuńskiej floty Lynx będą stanowić bojowe wozy piechoty. Oprócz nich flota ma obejmować opancerzone pojazdy moździerzowe, pojazdy dowódczo-sztabowe oraz pojazdy ewakuacji medycznej.
Dostawy wszystkich pojazdów objętych umową ramową zaplanowano na lata 2028–2030.