Ministerstwo Obrony Rumunii złożyło dodatkowe zamówienie w niemieckiej grupie zbrojeniowej Rheinmetall na 66 bojowych pojazdów Lynx. Firma poinformowała o umowie w piątek, 27 listopada, a Romania Insider podał tę informację, powołując się na Agerpres. Wartość zamówienia wynosi około 738 mln euro.

Łącznie 298 pojazdów

Nowe zamówienie zwiększa łączną liczbę pojazdów Lynx w ramach umowy ramowej do 298 sztuk. Rumunia zamówiła pierwsze 232 pojazdy w maju 2026 roku, gdy zawarto kontrakt ramowy. Oba zamówienia zostały złożone w ramach tej samej umowy ramowej.

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Skład przyszłej floty

Podstawę rumuńskiej floty Lynx będą stanowić bojowe wozy piechoty. Oprócz nich flota ma obejmować opancerzone pojazdy moździerzowe, pojazdy dowódczo-sztabowe oraz pojazdy ewakuacji medycznej.

Dostawy wszystkich pojazdów objętych umową ramową zaplanowano na lata 2028–2030.

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