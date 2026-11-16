Premier Rumunii Luca Niculescu potępił ataki dronów na trzy statki handlowe w pobliżu czarnomorskiego wybrzeża kraju. Statki zostały zaatakowane w sobotę wieczorem i w nocy w pobliżu Suliny, rumuńskiego portu przy ujściu Dunaju do Morza Czarnego.

Niculescu oświadczył, że incydenty są niedopuszczalne i naruszają prawo międzynarodowe. Powiązał także pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Czarnym z wojną Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie, informuje Politico.

Ataki w pobliżu Suliny

Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony tankowiec Evia Petrol V pływający pod grecką banderą został zaatakowany krótko po 21:00. Po 35 minutach uderzeniu poddano kolejny statek — Marsol. Załogi obu jednostek ugasiły pożary, nie odnotowano poszkodowanych.

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Trzeci statek, Ali Najafov, również zgłosił uderzenie w nocy. Nie ustalono jeszcze, kto wystrzelił drony. Rumuńskie wojsko wykryło cele powietrzne na radarach, poderwało myśliwce F-16 i ostrzegło mieszkańców obszarów przybrzeżnych przed możliwym zagrożeniem ze strony dronów.

Rumunia prosi NATO o wsparcie

Ataki nastąpiły po informacji o uderzeniu drona w statek handlowy Larissa 1 u wybrzeży Rumunii w piątek. Rumuński minister obrony Ștefan-Radu Oprea oświadczył, że poruszy kwestię tych incydentów przed sojusznikami w Brukseli oraz wezwał do zapewnienia większej liczby samolotów obserwacyjnych i sprzętu do ochrony przed dronami.

W ubiegłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że UE pomoże sfinansować część kosztów bezpieczeństwa na Morzu Czarnym po niedawnych atakach na żeglugę handlową. W październiku drony uderzyły w co najmniej siedem statków handlowych w pobliżu Rumunii i Bułgarii, w wyniku czego zginęło ponad 20 marynarzy, a kolejne dziesiątki uznano za zaginione.

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