W Rumunii bank UniCredit skoordynował syndykowane finansowanie kredytowe o wartości 850 mln euro, aby wesprzeć przejęcie Evryo Group przez Premier Energy PLC. W skład Evryo Group wchodzi duży operator dystrybucji energii elektrycznej Distribuție Energie Oltenia, informuje Romania Insider.

Struktura finansowania

Pakiet obejmuje kredyt terminowy w wysokości 825 mln euro oraz odnawialną linię kredytową o wartości 25 mln euro. Środki mają zostać przeznaczone na przejęcie Evryo Group, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według UniCredit transakcja tworzy długoterminową strukturę kapitałową dla przejęcia. Zastępuje ona również finansowanie pomostowe dla transakcji, zorganizowane w 2026 roku, które zapewniało dostępność środków do czasu sfinalizowania umowy.

Zgoda regulatora

Wcześniej w listopadzie prezes rumuńskiej Rady Konkurencji Bogdan Chirițoiu oświadczył, że urząd zatwierdzi przejęcie przez Premier Energy operatora Distribuție Energie Oltenia.

Czytaj nas na