Rumuński skoczek Popovici wygrał Puchar Świata w high divingu — Romania Insider
38-letni rumuński skoczek do wody z wysokości Constantin Popovici w niedzielę, 22 listopada, zdobył tytuł w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata World Aquatics w high divingu 2026. Zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, zajmując pierwsze miejsce na ostatnim etapie sezonu Pucharu Świata w Zhaoqingu w Chinach. Poinformował o tym Romania Insider.
Cztery skoki z 27-metrowej platformy
Zawody na finałowym etapie trwały w sobotę i niedzielę. Popovici wykonał cztery skoki z 27-metrowej platformy i zdobył 429,10 pkt. Wynik ten pozwolił mu wyprzedzić najbliższego rywala.
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Przewaga wyniosła 0,55 pkt
Drugie miejsce zajął Amerykanin James Lichtenstein z wynikiem 428,55 pkt. Różnica między wynikami Popoviciego i Lichtensteina wyniosła 0,55 pkt.
Francuz Gary Hunt zakończył zawody na trzecim miejscu, uzyskując 380,25 pkt. Wyniki występów sportowców opublikowała Rumuńska Federacja Pływania i Pięcioboju Nowoczesnego.