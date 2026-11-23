38-letni rumuński skoczek do wody z wysokości Constantin Popovici w niedzielę, 22 listopada, zdobył tytuł w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata World Aquatics w high divingu 2026. Zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, zajmując pierwsze miejsce na ostatnim etapie sezonu Pucharu Świata w Zhaoqingu w Chinach. Poinformował o tym Romania Insider.

Cztery skoki z 27-metrowej platformy

Zawody na finałowym etapie trwały w sobotę i niedzielę. Popovici wykonał cztery skoki z 27-metrowej platformy i zdobył 429,10 pkt. Wynik ten pozwolił mu wyprzedzić najbliższego rywala.

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Przewaga wyniosła 0,55 pkt

Drugie miejsce zajął Amerykanin James Lichtenstein z wynikiem 428,55 pkt. Różnica między wynikami Popoviciego i Lichtensteina wyniosła 0,55 pkt.

Francuz Gary Hunt zakończył zawody na trzecim miejscu, uzyskując 380,25 pkt. Wyniki występów sportowców opublikowała Rumuńska Federacja Pływania i Pięcioboju Nowoczesnego.

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