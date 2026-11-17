Rumuński trener włoskiego klubu piłkarskiego Inter, Cristian Chivu, otrzymał we Włoszech nagrodę Panchina d'Oro za sezon 2025–2026. Jest to coroczne wyróżnienie w środowisku trenerskim: włoscy specjaliści przyznają je swoim kolegom, którzy ich zdaniem najbardziej wyróżnili się w poprzednim sezonie.

Nagroda za sezon 2025–2026 we Włoszech

Chivu został trzecim cudzoziemcem w historii trofeum, który otrzymał tę nagrodę. Przed nim wśród zagranicznych laureatów byli belgijski trener Raymond Goethals, wyróżniony za sezon 1990–1991, oraz portugalski specjalista José Mourinho, który otrzymał trofeum za sezon 2009–2010. Pisze o tym Romania Insider.

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Kontrakt Chivu z włoskim Interem

Według publikacji, drużyna Chivu w ubiegłym roku wygrała mistrzostwo Włoch i Puchar Włoch. Obecny kontrakt rumuńskiego trenera z Interem obowiązuje do lata 2027 roku. Materiał publikacji jest datowany na 17 listopada 2026 roku.

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