Prezydent Kenii William Ruto oświadczył w Mwingi, że transmisja wyników wyborów powszechnych w 2027 roku w czasie rzeczywistym nie została zakazana. Odrzucił twierdzenia, że władze zamierzają zablokować taki format, i nazwał oskarżenia opozycji propagandą służącą mobilizowaniu poparcia politycznego, informuje Nation Kenya.

Podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele Africa Inland Church w Mwingi Ruto podkreślił, że Kenijczycy mają prawo otrzymywać informacje o wynikach głosowania, gdy tylko stają się one dostępne. Według niego im szybciej obywatele poznają wyniki, tym lepiej dla kraju.

Dyskusja przed wyborami

Kwestia przekazywania i otwartego dostępu do wyników wyborów jest omawiana przed głosowaniem zaplanowanym na sierpień 2027 roku. Transmisja online umożliwiłaby wyborcom, partiom, kandydatom, dziennikarzom i obserwatorom śledzenie przekazywania danych z lokali wyborczych oraz porównywanie ich z liczbami zestawianymi i ogłaszanymi przez Niezależną Komisję Wyborczą i Granic Kenii.

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W ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Narodowe Kenii oświadczyło, że nie zakazało transmisji wyników. W parlamencie wskazano, że procedura ta pozostaje w mocy zgodnie z artykułem 39(1G) ustawy o wyborach.

Odrzucona poprawka

Posłowie odrzucili również poprawkę zaproponowaną przez parlamentarzystę z Suba South, Caroliego Omondiego. Przewidywała ona mechanizm transmitowania w krajowym centrum wyników rezultatów wyborów prezydenckich ogłoszonych w okręgowych centrach zliczania głosów, w tym głosów diaspory.

Ruto wezwał polityków opozycji, by skoncentrowali się na programach i pomysłach na poprawę życia obywateli, a nie na tym, co określił jako szerzenie dezinformacji wśród młodzieży.

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