W Polsce pasażerowie Ryanair od 10 listopada muszą nadać bagaż nie później niż na godzinę przed planowanym wylotem. Wcześniej można było to zrobić nawet 40 minut przed odlotem. O zmianie informuje RMF24.

Stanowiska będą zamykane wcześniej

Od teraz punkty przyjmowania bagażu będą zamykane 60 minut przed planowanym startem samolotu. Nowa zasada dotyczy pasażerów nadających bagaż do luku bagażowego.

Przewoźnik wyjaśniał zmianę dążeniem do uniknięcia długich kolejek do kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli paszportowej. Takie kolejki czasami prowadziły do tego, że część pasażerów spóźniała się na loty.

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Co zmieni się dla innych pasażerów

W Ryanair zaznaczyli, że nowość nie wpłynie na 80% pasażerów — tych, którzy nie nadają bagażu. Tak jak wcześniej mogą oni odprawić się online przed wylotem, a na lotnisku przejść kontrolę bezpieczeństwa i udać się do swojej bramki wejściowej.

Firma dodała, że zapobieganie spóźnieniom pasażerów jest szczególnie ważne w okresach intensywnego ruchu lotniczego.

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