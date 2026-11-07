Aryna Sabalenka i Linda Noskova odbyły wspólny trening na korcie Stadium 2 w Indian Wells przed WTA Finals. Według Interia Sport, sparing trwał około 25 minut i zakończył się, gdy białoruska tenisistka prowadziła 5:3.

Noskova serwowała jako pierwsza i bez problemów utrzymała swoje podanie. Sabalenka również wygrała pierwszy gem przy własnym serwisie, choć zaczęła go od podwójnego błędu.

Przełamanie w trzecim gemie

W trzecim gemie Noskova prowadziła 40:15 przy własnym serwisie, jednak rywalizacja doszła do równowagi. Sabalenka zagrała wygrywający return, po czym Czeszka popełniła dwa podwójne błędy z rzędu. Białorusinka wypracowała break point i go wykorzystała: po nieudanym pierwszym serwisie Noskova wprowadziła do gry drugie podanie, ale popełniła błąd w wymianie.

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Po stracie podania Noskova zareagowała emocjonalnie — jej rakieta uderzyła o kort. Następnie tenisistki utrzymywały swoje podania. W ósmym gemie Noskova prowadziła 30:15 przy returnie, ale Sabalenka wygrała trzy kolejne wymiany i wyszła na prowadzenie 5:3. Po tym trening się zakończył, ponieważ na kort wyszły Coco Gauff i Karolina Muchova.

Różne grupy WTA Finals

W wyniku losowania WTA Finals Sabalenka trafiła do grupy z Mirrą Andriejewą, Eliną Switoliną i Karoliną Muchovą. W drugiej grupie zagrają Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula i Linda Noskova. Dlatego Sabalenka i Noskova mogą spotkać się nie wcześniej niż w półfinale. Turniej w Indian Wells potrwa do 15 listopada.

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