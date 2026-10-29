Salwador planuje skierować na Haiti ponad 2 tys. żołnierzy, aby uratować czterech zaginionych techników lotniczych i wesprzeć operacje bezpieczeństwa przeciwko uzbrojonym gangom. Informuje o tym Daily Maverick, powołując się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Salwadoru.

Operacja ratowania techników

Czterech salwadorskich techników lotniczych zaginęło nieco ponad tydzień temu po zasadzce na ich pojazd w kontrolowanym przez gangi rejonie na obrzeżach Port-au-Prince. Prezydent Salwadoru Nayib Bukele ogłosił operację mającą na celu ich uratowanie. Od tego czasu kraj wysłał już na Haiti setki żołnierzy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Salwadoru poinformowało, że Bukele odbył rozmowę telefoniczną z premierem Haiti Alixem Didierem Fils-Aimé. Kancelaria haitańskiego premiera potwierdziła rozmowę i oświadczyła, że strony potwierdziły zamiar wzmocnienia dwustronnej koordynacji i współpracy operacyjnej w ramach wspieranych przez ONZ Sił Zwalczania Gangów, w tym w zakresie operacji ratunkowych i reagowania na wyzwania bezpieczeństwa.

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Jednocześnie nie sprecyzowano, czy nowi salwadorscy żołnierze wejdą w skład tych sił, czy będą działać osobno. Nie podano też informacji o strukturze ich dowodzenia, czasie pobytu na Haiti ani konkretnych zadaniach.

Wybory przełożono na 2027 rok

Tymczasem rada wyborcza Haiti opublikowała nowy kalendarz głosowania. Pierwszą turę wyborów prezydenckich i parlamentarnych wyznaczono na 18 lipca 2027 roku, a drugą turę wraz z wyborami lokalnymi — na 4 października.

W lipcu rada wyborcza planowała przeprowadzić wybory 13 grudnia, jednak później poinformowała o zmianie harmonogramu. Haiti nie przeprowadzało wyborów od 2016 roku, a ostatni prezydent kraju został zamordowany w 2021 roku. Od 2024 roku zagraniczni wojskowi działają w kraju w ramach wspieranych przez ONZ misji bezpieczeństwa, aby pomóc haitańskiej policji wzmocnić bezpieczeństwo w rejonach i stworzyć warunki do wiarygodnego głosowania.

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