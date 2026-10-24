Salwador wysłał na Haiti jednostkę sił specjalnych, aby szukać czterech salwadorskich techników lotniczych, którzy zostali porwani przez uzbrojone grupy w pobliżu Port-au-Prince. Według doniesień mediów powołujących się na źródła w sferze bezpieczeństwa, w czwartek i piątek do stolicy Haiti przybyło około 200 salwadorskich żołnierzy.

Operacja poszukiwawcza w pobliżu stolicy

Wspierane przez ONZ Siły Zwalczania Gangów (GSF) potwierdziły w czwartek przybycie salwadorskiego kontyngentu. Wojskowi wspólnie z Narodową Policją Haiti i innymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzą operacje poszukiwawcze i bezpieczeństwa w rejonie Plaine du Cul-de-Sac poza Port-au-Prince.

GSF wezwały mieszkańców Santo i pobliskich społeczności, aby nie zbliżali się do obszarów prowadzenia operacji. Informuje o tym Anadolu Agency.

Atak na pojazd opancerzony

Czterech techników zaginęło w niedzielę po ataku uzbrojonych mężczyzn na ich pojazd opancerzony w Santo, gminie Croix-des-Bouquets w pobliżu stolicy. Napastnicy otworzyli ogień, użyli materiałów wybuchowych i podpalili pojazd. Technicy wydostali się z płonącego samochodu, ale od tamtej pory nie nawiązali kontaktu.

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Władze Haiti potwierdziły porwanie mężczyzn, jednak ich miejsce pobytu i stan pozostają nieznane. Prezydent Salwadoru Nayib Bukele ogłosił w środę wojskową operację ratunkową, żądając powrotu techników żywych i bez obrażeń. Jak powiedział, zaginieni byli niekombatantami i zajmowali się przede wszystkim ewakuacją medyczną.

Wypowiedzi Bukele i przywódcy gangu

Przywódca grupy 400 Mawozo Wilson Joseph, znany jako Lanmo San Jou, pokazał w nagraniu w mediach społecznościowych znaczną ilość amunicji i oświadczył, że nie będzie uciekał oraz jest gotów walczyć z siłami Salwadoru. Grupa działa w rejonie ataku i należy do koalicji gangów Viv Ansanm, lecz żaden gang publicznie nie przyznał się do odpowiedzialności za porwanie.

W piątek Bukele odrzucił ostrzeżenia dotyczące zagrożenia związanego z operacją i oświadczył, że Salwador zwycięży. Nazwał również haitańskie gangi „satanistycznymi” i oskarżył je o składanie ofiar z ludzi, nie przedstawiając dowodów.

Uzbrojone grupy kontrolują znaczną część Port-au-Prince i rozszerzają wpływy na okoliczne obszary. Według szacunków ONZ niemal 1,5 mln osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów z powodu przemocy na Haiti.

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