W Wielkiej Brytanii aktorka Samantha Morton otrzyma BFI Fellowship — najwyższe wyróżnienie Brytyjskiego Instytutu Filmowego. Nagroda zostanie wręczona 28 stycznia podczas kolacji przewodniczącego BFI, informuje Variety.

Wyróżnienie Brytyjskiego Instytutu Filmowego

Morton nazwała BFI Fellowship największym honorem i prezentem, jakie mogła sobie wyobrazić. Jak powiedziała, obecność kobiet ze środowisk robotniczych wśród wcześniejszych laureatów pozwala jej inspirować nowe pokolenie i wspierać poszukiwanie nowych talentów.

Aktorka oświadczyła również, że Brytyjski Instytut Filmowy wspierał ją jako artystkę od pierwszej poważnej roli w filmie „Under the Skin” z 1997 roku po wcielenie się w czarodziejkę Kirke w filmie Christophera Nolana „The Odyssey”.

Kariera i wcześniejsze nagrody

Samantha Morton pracuje w filmie od ponad trzech dekad. Wśród jej dokonań są niezależne filmy „Morvern Callar”, „Control” i „Synecdoche, New York”, hollywoodzki film „Minority Report”, a także seriale telewizyjne „The Walking Dead”, „I Am Kirsty...” i „The Gold”.

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Aktorka ma dwie nominacje do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa — za role w filmach Woody’ego Allena „Sweet and Lowdown” oraz Jima Sheridana „In America”. W 2024 roku Morton otrzymała BAFTA Fellowship.

Po otrzymaniu BFI Fellowship dołączy do niewielkiego grona aktorów uhonorowanych zarówno przez BFI, jak i BAFTA. Należą do niego Judi Dench, Michael Caine, Alec Guinness, Christopher Lee, Vanessa Redgrave, Maggie Smith i Elizabeth Taylor.

Ocena BFI

Przewodnicząca BFI Jay Hunt nazwała Morton jedną z najodważniejszych aktorek swojego pokolenia. Zwróciła uwagę na wpływ aktorki na widzów przez ponad 30 lat, jej pracę w kinie niezależnym, a także wsparcie młodych ludzi i działania na rzecz dostępu do sztuki.

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