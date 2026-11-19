Szczyt ASEAN na Filipinach nie zdołał zakończyć uzgadniania kodeksu postępowania na Morzu Południowochińskim, choć Manila planowała uzgodnić dokument w tym roku. Negocjacje będą kontynuowane pod przewodnictwem Singapuru, a strona filipińska poinformowała o uzgodnieniu 80% tekstu, pisze CNBC.

Nierozstrzygnięte spory

Kodeks ma uregulować kwestie na obszarach, do których jednocześnie roszczą sobie prawa Chiny i kilka państw ASEAN. Pekin zgłasza roszczenia do praktycznie całego Morza Południowochińskiego, mimo historycznych roszczeń innych państw i orzeczenia międzynarodowego arbitrażu. W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy uznał za nieważne chińskie roszczenie znane jako „linia dziewięciu kresek”, jednak Chiny nie uznały tego orzeczenia.

Spory w regionie trwają co najmniej od lat 70. XX wieku. Brunei, Indonezja, Malezja, Filipiny i Wietnam zgłaszają roszczenia do różnych stref morskich i wysp. Region posiada zasoby naturalne oraz ważne obszary połowowe.

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Wątpliwości ekspertów

Dyrektor wykonawczy SeaLight Foundation Ray Powell uznał wskaźnik 80% tekstu za pozbawiony znaczenia ze względu na złożoność i sporny charakter nierozwiązanych kwestii. Collin Koh, starszy pracownik naukowy Instytutu Studiów nad Obronnością i Strategią Uniwersytetu Technologicznego Nanyang, wskazał, że pozostałe 20% dotyczy najbardziej problematycznych tematów: geograficznego zakresu dokumentu, rozbieżnych interesów państw ASEAN oraz mechanizmów wdrażania porozumień.

Zdaniem badaczki Brookings Institution Lynn Kuok Pekin nie ma istotnych bodźców, by zgodzić się na znaczące ograniczenia, dopóki umacnia swoją pozycję na morzu. Joshua Kurlantzick, starszy pracownik naukowy Rady Stosunków Międzynarodowych, uważa, że przyjęcie kodeksu w najbliższym czasie jest mało prawdopodobne. Zwrócił również uwagę na bliskie związki niektórych państw ASEAN z Chinami.

Powell ostrzegł, że pospiesznie zawarty lub słaby kodeks może być gorszy niż brak porozumienia, jeśli pozwoli Pekinowi podważać postanowienia Konwencji ONZ o prawie morza.

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