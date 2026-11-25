Samsung Display uzgodnił zakup 9,1% akcji austriackiego producenta półprzewodników ams Osram za 210 mln euro, czyli około 230 mln dolarów. Transakcja jest częścią partnerstwa firm w zakresie rozwoju ultramałych micro-LED do wyświetlaczy, informuje Korea Herald.

Samsung Display kupi 9 984 439 nowych akcji ams Osram. Po sfinalizowaniu transakcji stanie się największym akcjonariuszem austriackiej spółki. Zamknięcie transakcji jest oczekiwane na początku przyszłego roku po kontroli regulacyjnej i uzyskaniu niezbędnych zgód.

Partnerstwo w dziedzinie micro-LED

Samsung Display oświadczył, że inwestycja ma pogłębić współpracę technologiczną z ams Osram, jednak firma nie zamierza uczestniczyć w zarządzaniu austriackim producentem. ams Osram specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu ultramałych diod elektroluminescencyjnych oraz technologiach integracji o wysokiej gęstości.

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Samsung Display planuje wykorzystać doświadczenie partnera, aby zwiększyć wydajność chipów micro-LED i obniżyć koszty ich produkcji. Wyświetlacze micro-LED wykorzystują maleńkie nieorganiczne diody elektroluminescencyjne, które emitują światło bezpośrednio. Takie ekrany wyróżniają się wysoką jasnością, długą żywotnością oraz możliwością tworzenia wyświetlaczy o różnych rozmiarach i kształtach.

Rozwój technologii poza OLED

Dla Samsung Display partnerstwo oznacza wyjście poza OLED w obszar technologii wyświetlaczy nowej generacji opartych na materiałach nieorganicznych. Dyrektor generalny ams Osram Aldo Kamper nazwał porozumienie strategicznym kamieniem milowym dla firmy i zaznaczył, że tworzy ono finansowaną ścieżkę od rozwoju ultramałych micro-LED do możliwej industrializacji.

Dyrektor generalny Samsung Display Yi Chung oświadczył, że ultramałe micro-LED mogą przezwyciężyć ograniczenia obecnych technologii, w szczególności w zakresie jasności i trwałości. Według niego technologia może być stosowana w urządzeniach z wyświetlaczami od ultramałych do ultradużych rozmiarów.

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