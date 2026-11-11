Samsung dodał do aplikacji Gallery możliwość synchronizowania zdjęć i filmów z kontem Google na wybranych urządzeniach Galaxy z interfejsem One UI 9. O uruchomieniu tej funkcji informuje Engadget.

Wcześniej użytkownicy Samsunga, którzy chcieli przechowywać pliki multimedialne w pamięci Google, musieli korzystać z Google Photos — zamiast Gallery lub razem z nią. We wrześniu firma zakończyła obsługę synchronizacji Gallery z Microsoft OneDrive.

Jak włączyć synchronizację

Funkcję można aktywować, naciskając ikonę chmury w Gallery albo przechodząc do ustawień aplikacji i włączając opcję „Synchronizuj zdjęcia i filmy”. Samsung oświadczył, że w przyszłości będzie stopniowo udostępniać tę możliwość na większej liczbie urządzeń.

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Dostęp z innych urządzeń Galaxy

Po synchronizacji pliki multimedialne można przeglądać w Gallery na innym urządzeniu Samsung Galaxy, jeśli zalogowano się na to samo konto Google i aktywowano synchronizację. Na drugim urządzeniu dostępne będą podglądy zdjęć i filmów, a oryginały będzie można pobrać osobno.

W ustawieniach synchronizacji pojawiła się także opcja Free up space. Usuwa ona oryginalne pliki ze smartfona lub tabletu po synchronizacji z pamięcią Google, ale pozostawia ich miniatury w Gallery.

Wykorzystanie pamięci

Zsynchronizowane pliki będą zajmować miejsce w pamięci konta Google. Według Engadget domyślnie każde konto ma 5 GB bezpłatnej przestrzeni, którą można zwiększyć do 15 GB po potwierdzeniu ważnego numeru telefonu. Większa ilość pamięci wymaga subskrypcji Google One.

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