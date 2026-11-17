W Korei Południowej Samsung Electronics i SK hynix przeznaczyły łącznie 88,16 bln wonów, czyli 65,7 mld dolarów, na nakłady kapitałowe w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Jednocześnie ich środki pieniężne i inne płynne aktywa wzrosły o niemal 193 bln wonów w porównaniu z poziomem sprzed roku, do 329,2 bln wonów na koniec września. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na sprawozdania regulacyjne.

Inwestycje w produkcję chipów

Nakłady kapitałowe Samsunga w tym okresie osiągnęły 56,94 bln wonów, o 76,6% więcej niż 32,25 bln wonów rok wcześniej. Około 93% tej kwoty, czyli 52,75 bln wonów, przypadło na dział Device Solutions, odpowiedzialny za działalność półprzewodnikową. Firma rozbudowywała i modernizowała moce produkcyjne chipów.

SK hynix zainwestował 31,22 bln wonów, przekraczając swoje nakłady kapitałowe za cały 2025 rok, które wyniosły 30,17 bln wonów. Tylko w trzecim kwartale firma wydała 13,62 bln wonów, rozbudowując produkcję w związku z popytem na pamięci o wysokiej przepustowości i inne układy pamięci dla systemów sztucznej inteligencji.

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Wydatki na badania i aktywa płynne

Do końca września obie firmy przekroczyły także swoje wydatki na badania i rozwój za cały 2025 rok. Samsung wydał na ten cel 41,8 bln wonów wobec 37,75 bln wonów za cały 2025 rok, a SK hynix — 10,09 bln wonów wobec 6,73 bln wonów. Łączne wydatki obu firm na badania i rozwój wyniosły 51,89 bln wonów.

Na koniec września Samsung posiadał 214,8 bln wonów w środkach pieniężnych, ich ekwiwalentach i krótkoterminowych instrumentach finansowych — niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Płynne aktywa SK hynix wzrosły ponad czterokrotnie — z 27,85 bln do 114,5 bln wonów. Łączna wartość takich aktywów obu firm wzrosła w trzecim kwartale o 51,32 bln wonów.

SK hynix zmniejszył także swoje zadłużenie w ciągu roku o 8,28 bln wonów — do 15,8 bln wonów na koniec września. Jego pozycja netto środków pieniężnych wyniosła 98,66 bln wonów.

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