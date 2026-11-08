W Daegu w Korei Południowej klub baseballowy Samsung Lions pokonał KT Wiz 12:1 w piątym meczu Korean Series i zdobył pierwszy od 12 lat tytuł. Drużyna zakończyła finałową serię do czterech zwycięstw wynikiem 4:1.

Osiem runów w piątym inningu

Według Korea Herald Samsung Lions rozstrzygnęli losy meczu w piątym inningu, zdobywając osiem runów. Spotkanie na stadionie Daegu Samsung Lions Park odbyło się przy komplecie publiczności — obejrzało je 23 550 widzów.

Starting pitcher Won Tae-in rozegrał pięć inningów i stracił jeden run. Kapitan drużyny Koo Ja-wook zaliczył trzy hity w pięciu podejściach do pałki i zdobył dwa runy.

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Najcenniejszy zawodnik serii

Koo Ja-wook został uznany za najcenniejszego zawodnika Korean Series. Samsung Lions przegrali pierwszy mecz serii w Suwon, lecz wygrali kolejne cztery spotkania, w tym trzy domowe mecze w Daegu.

KT Wiz zakończyli sezon zasadniczy na pierwszym miejscu i bezpośrednio awansowali do Korean Series. Samsung Lions zajęli drugą pozycję, tracąc do rywali osiem meczów, i zostali pierwszą drużyną z drugim rozstawieniem, która wygrała Korean Series od czasu SK Wyverns w 2018 roku. Dla KT Wiz była to próba zdobycia tytułu po raz pierwszy od 2021 roku; w 2023 roku zespół również był finalistą serii.

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