Samsung ogłosił 27-calowy monitor gamingowy Odyssey G6 G60H z częstotliwością odświeżania do 1100 Hz. Jak informuje Engadget, firma nazywa nowość pierwszym na świecie wyświetlaczem gamingowym o takim parametrze.

Dwa tryby rozdzielczości

Model oparto na panelu IPS z dwoma trybami pracy. W trybie QHD ma rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli i obsługuje częstotliwość odświeżania do 600 Hz. Maksymalne 1100 Hz jest dostępne wyłącznie w trybie HD o rozdzielczości 1280 × 720 pikseli.

Tym samym użytkownik nie będzie mógł jednocześnie korzystać z najwyższej rozdzielczości i szczytowej częstotliwości odświeżania. Jednocześnie 600 Hz w trybie QHD również przewyższa parametry większości monitorów dostępnych w sprzedaży.

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Specyfikacje i dodatkowe funkcje

Odyssey G6 G60H ma typową jasność 400 nitów, certyfikację HDR10+, czas reakcji szary-do-szarego wynoszący 1 ms, a także obsługę AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, Samsung dodał technologię Odyssey Clear Motion, wykorzystującą specjalny algorytm.

Monitor otrzymał także funkcję Black Equalizer, która automatycznie koryguje jasność ciemnych scen w celu zwiększenia widocznego kontrastu. Podstawa umożliwia regulację wysokości ekranu, jego pochylanie i obracanie. Funkcja Auto Source Switch+ ma automatycznie wykrywać nowe podłączone źródło sygnału i przełączać się na nie.

Firma nie ogłosiła jeszcze ceny ani daty rozpoczęcia sprzedaży Odyssey G6 G60H. Publikacja zauważa, że monitory o podobnych parametrach często kosztują około 1000 dolarów lub więcej.

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