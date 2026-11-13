Samsung Electronics prowadzi rozmowy w sprawie możliwego przejęcia Modine Manufacturing, producenta systemów chłodzenia dla centrów danych, którego akcje są notowane w USA. Poinformował o tym Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Rozmowy o przejęciu

Jak pisze Channel NewsAsia, Bloomberg poinformował o rozmowach w czwartek, 12 listopada. W materiale Modine Manufacturing nazwano notowanym w USA producentem systemów chłodzenia dla centrów przetwarzania danych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Termin potencjalnej transakcji

Firmy omawiają potencjalną transakcję, którą mogą zawrzeć już w najbliższych tygodniach, wynika z materiału Bloomberga. Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować informacji Bloomberga o rozmowach. Informacje o możliwym przejęciu opierają się na danych od nienazwanych rozmówców zaznajomionych z sytuacją.

Czytaj nas na