Samsung Electronics zaplanował na poniedziałek w Yongin w Korei Południowej spotkanie z kierownictwem Hyundai Motor Group w związku z pogłębianiem współpracy dwóch dużych południowokoreańskich konglomeratów. Jak podaje Korea Herald, wydarzenie pod nazwą Appreciation Day miało odbyć się w centrum szkoleniowym Samsunga w prowincji Gyeonggi.

Oczekiwano, że w spotkaniu weźmie udział około 170 członków kierownictwa wraz z małżonkami. Wydarzeniu mieli przewodniczyć wiceprzewodniczący Samsung Electronics Jun Young-hyun oraz wiceprzewodniczący Hyundai Motor Group Jang Jae-hoon. Program obejmował wystąpienie i kolację.

Uczestnicy spotkania

Według publikacji Samsung zaproponował organizację wydarzenia jako wyraz wdzięczności dla Hyundai Motor Group za partnerstwo biznesowe. Firma wcześniej organizowała spotkania networkingowe dla partnerów, jednak miało to być pierwsze takie wydarzenie przygotowane wyłącznie dla innego południowokoreańskiego konglomeratu.

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Ze strony Samsunga udział mieli również wziąć współdyrektor generalny Samsung Electronics Roh Tae-moon, dyrektor generalny Samsung SDI Choi Joo-sun, dyrektor generalny Samsung Electro-Mechanics Jang Deok-hyun oraz dyrektor generalny Samsung Display Lee Cheong. Hyundai Motor Group mieli reprezentować dyrektor generalny Hyundai Motor José Muñoz oraz szef badań i rozwoju Hyundai Motor i Kia Manfred Harrer.

Baterie, chipy i robotyka

W ostatnich latach firmy rozszerzają relacje biznesowe w zakresie komponentów i oprogramowania dla pojazdów elektrycznych oraz samochodów połączonych z siecią. Samsung SDI dostarcza pryzmatyczne baterie do pojazdów elektrycznych Hyundai Motor Group, w tym do luksusowego SUV-a Genesis GV90.

W ubiegłym roku informowano, że dział kontraktowej produkcji chipów Samsunga otrzymał zamówienie na produkcję zaprojektowanych przez Hyundai chipów do autonomicznej jazdy. Firmy pracowały także nad połączeniem samochodów Hyundai i Kia z urządzeniami domowymi za pośrednictwem platformy Samsung SmartThings. Usługa Car-to-Home, uruchomiona w marcu, umożliwia kierowcom zdalne sterowanie kompatybilnymi urządzeniami domowymi z samochodu. W lutym 2025 roku Samsung SDI, Hyundai Motor i Kia uzgodniły wspólne opracowanie wysokowydajnych baterii dla robotów usługowych.

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