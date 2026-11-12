Samyang Foods inwestuje około 218,6 mld wonów, czyli 150 mln dolarów, w budowę nowej fabryki makaronu Buldak w Thuan Thanh w Wietnamie. Zakład ma zostać drugim zagranicznym obiektem produkcyjnym firmy po fabryce w Chinach, informuje Korea Herald.

Inwestycje i produkcja

Zgodnie z dokumentami regulacyjnymi Samyang Foods przeznaczy 131,1 mld wonów z całkowitej kwoty inwestycji na nową wietnamską spółkę zależną Samyang Foods Bac Ninh LLC. Firma będzie w pełni właścicielem tej struktury i będzie finansować ją w transzach do zakończenia budowy, zaplanowanego na styczeń 2029 roku.

Nowa fabryka będzie mieć miejsce na osiem linii produkcyjnych. Początkowo Samyang Foods planuje uruchomić jedną linię do produkcji suszonego makaronu bez smażenia. Będzie to pierwsza zagraniczna linia produkcyjna tego typu należąca do firmy. Pozostałe siedem linii przeznaczono do makaronu smażonego, a produkcja będzie rozszerzana zgodnie z popytem.

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Logistyka dla Europy i Azji Południowo-Wschodniej

Firma wyjaśniła wybór Wietnamu niższymi kosztami mąki pszennej, oleju palmowego i pracy. Możliwości logistyczne oraz warunki handlowe kraju pozwalają także dostarczać produkty z jednej bazy do Europy i Azji Południowo-Wschodniej.

Samyang Foods oczekuje, że rozproszenie produkcji między kilka krajów pomoże zmniejszyć ryzyko związane z wstrząsami geopolitycznymi, zakłóceniami w żegludze i cłami. Budowa pierwszej zagranicznej fabryki firmy w Jiaxing w prowincji Zhejiang w Chinach rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Zakład z ośmioma liniami ma mieć roczną zdolność produkcyjną ponad 1,1 mld opakowań i, jak się oczekuje, zwiększy całkowite moce produkcyjne Samyang Foods o około 43%.

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