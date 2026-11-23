San Francisco 49ers rozgromili Minnesota Vikings 35:10 na stadionie Azteca w mieście Meksyk w Meksyku. Mecz był pierwszym międzynarodowym spotkaniem Sunday Night Football i oznaczał powrót NFL do meksykańskiej stolicy po czteroletniej przerwie.

Trybuny stadionu wypełniło ponad 85 tysięcy widzów, z których większość wspierała zespół z San Francisco. Meksyk jest największym rynkiem NFL poza Stanami Zjednoczonymi. Komisarz ligi Roger Goodell wcześniej nazwał wydarzenie „mini-Super Bowl”. Według The Japan Times, Meksyk gościł wcześniej pięć meczów sezonu zasadniczego NFL, począwszy od 2005 roku.

Przewaga 49ers do przerwy

Tight end George Kittle otworzył wynik już w pierwszej akcji 49ers, a w drugiej kwarcie zdobył drugie przyłożenie w meczu. Vikings odpowiedzieli 11-jardowym przyłożeniem running backa Aarona Jonesa, ale nie zdołali powstrzymać ataku rywali.

Rozgrywający Brock Purdy podał trzy podania na przyłożenie w pierwszej połowie spotkania. Jedno z nich złapał Mike Evans, a safety Ji'Ayir Brown przechwycił podanie Kirka Cousinsa i po 18-jardowym powrocie zdobył przyłożenie. Drużyny zeszły na przerwę przy wyniku 28:10.

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Wysokość i kontuzja McKivitza

W drugiej kwarcie prawy tackle 49ers Colton McKivitz doznał urazu dolnej części nogi, po czym został zniesiony z boiska na noszach. Według głównego trenera Kyle'a Shanahana zespół uważał, że uraz może oznaczać złamanie i zwichnięcie.

W trzeciej kwarcie cornerback Deommodore Lenoir zmusił skrzydłowego Minnesoty Justina Jeffersona do zgubienia piłki. Na początku ostatniej kwarty Christian McCaffrey zdobył kolejne przyłożenie z sześciu jardów. Ze względu na wysokość ponad 2200 metrów nad poziomem morza niektórzy zawodnicy korzystali z masek tlenowych na ławce rezerwowych. San Francisco przygotowywało się do tych warunków w Colorado Springs, podczas gdy Minnesota pozostała w domu i korzystała ze specjalnie stworzonego wysokościowego obiektu treningowego w swojej bazie.

Mecz w mieście Meksyk był ostatnim w rekordowym międzynarodowym programie NFL, obejmującym dziewięć spotkań w tym sezonie.

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